„Aggrelin“-Gladiatoren zurück in der Mozartstadt

Zwei mal durfte man Mixed Martial Arts, Kickboxen und Co. im Rahmen der Aggrelin-Serie in Salzburg schon bestaunen. Das Debüt 2016, die Auslandspremiere der deutschen Organisation, fand noch im ehemaligen Republic in der Salzburger Innenstadt statt, brach alle Rekorde in Sachen Ticketverkäufe und Zuschauer. Im Jahr darauf kehrte MMA - eine Mischung aus allen gängigen Kampfsportarten mit eigenem Regelwerk - nach Salzburg zurück. Mit der 29. Auflage kehrt das Fight-Spektakel nun am Samstag (18 Uhr) nach Salzburg zurück. Organisator Heinz Einsiedler rechnete noch unter der Woche mit 500-600 Zuschauern in der Szene.