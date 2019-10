Salzburger müssen zum FC Bayern München

Doch der Henndorfer Hoffmann ist bei weitem nicht der einzige Salzburger, der an diesem 26. Oktober als unumstrittener Underdog auf ein Team des FC Bayern München trifft. Auch die Handball-Herren von UHC Salzburg müssen in der Bayrischen Bezirksoberliga beim „FC Hollywood“ antreten. Und im Gegensatz zu den Salzburgern, die in ihrer Aufstiegssaison in den ersten drei Spielen ebenso viele Niederlagen kassierten und mit einem Torverhältnis von 65:93 am Tabellenende stehen, lachen die Bayern - Spitzname: „Die Bazis“ - nach zwei Siegen und einer Niederlage aktuell von Tabellenrang drei.