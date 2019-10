Weltuntergangsstimmung bei Tornado in Dallas

Ein mächtiger Tornado hat am Sonntag in Dallas im US-Bundesstaat Texas eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Der Wirbelwind wurde als EF3 eingestuft, die maximale Windgeschwindigkeit beträgt in dieser Kategorie 266 km/h! Luftaufnahmen nach dem Durchzug des Tornados zeigen die massiven Schäden, Dutzende Häuser wurden komplett zerstört. Während des Tornados erinnerten Momente an apokalyptische Szenen aus Weltuntergangsfilmen.