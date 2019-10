Baby beflügelt: Hughes liefert Punkte am Fließband

John Hughes und die „wilde 13“! Bei so vielen Assists hält der Stürmer nach dem 4:2 in Znaim, mit dem die Eisbullen gleich wieder zurück auf die Siegerstraße fanden, weiter ihre weiße Auswärtsweste verteidigten. Ganz speziell dabei: Hughes schrieb damit auch im elften Saisonspiel in Serie an – das schafft in der Eishockeyliga sonst keiner.