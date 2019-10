Politische Schützenhilfe für Traditionsbäckerei

Kein Durchbruch, aber zumindest ein Teilerfolg gelang den Mitarbeitern der Wachauer Traditionsbäckerei Schmidl. Ein Brief der 67 Angestellten lockte am Montagmorgen Vertreter aus der Politik in die Dürnsteiner Mutterfiliale. Hintergrund der frühmorgendlichen Aktion: das Ansuchen um Unterstützung bei den bisweilen zähen Verhandlungen um einen neuen Standort in der Region - die „Krone“ berichtete. „Es muss uns ganz einfach ein Anliegen sein, Traditionsbetriebe dort erhalten zu können, wo sie auch entstanden sind“, erklärte Bundesrätin Doris Berger-Grabner und sicherte der Mannschaft um Bäckerei-Chefin Barbara Schmidl ihre volle Unterstützung zu.