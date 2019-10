Handys stören den Lernerfolg in der Schule

Mathematik, Englisch und Deutsch verbreiten großen Schrecken in den Klassen. 90 Prozent der Nachhilfekurse werden in diesen drei Fächern belegt. „Wer in den Hauptfächern einmal den Anschluss verliert, hat es besonders schwer, wieder auf Kurs zu kommen. Der aufbauende Stoff sorgt dafür, dass die Probleme über Jahre mitgezogen werden“, betont Konrad Zimmermann, Chef des Instituts.