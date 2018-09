Smartphones und Tablets machen Kinder kurzsichtig

Anzahl kurzsichtiger Menschen wächst

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl kurzsichtiger Menschen in Industrieländern nach Angaben der Gesellschaft für Augenheilkunde gewachsen. In asiatischen Ländern liege die Quote bereits bei 95 Prozent. “Die Zunahme ist vor allem auf sehr frühen und intensiven Gebrauch von PCs, Smartphones und Tablets zurückzuführen", sagt Eter. Weil die Kinder weniger Zeit draußen im Freien verbrächten, fehle der Blick in die Ferne.