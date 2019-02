Kinder unter 14: Pro Woche 23 Stunden am Handy

Eltern versuchen es mit Regeln und Verboten

Den Eltern ist das natürlich weniger recht - vier von fünf Befragten gaben an, ihre Kinder dazu anzuhalten, weniger Zeit mit Handy und Co. zu verbingen. Zwei von fünf stellen dafür sogar feste Regeln auf, wie Handyverbote bei Tisch oder vor dem Ins-Bett-Gehen am Abend. Zwei Drittel der befragten Eltern gaben außerdem an, sich mehr Zeit mit der Familie zu wünschen.