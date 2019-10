Pflegerin griff zum Messer: Mordversuchsanklage

„Es ist Glück und Zufall, dass es nicht zum Tod von Franz L. gekommen ist“, sagt Staatsanwalt Klaus Segelhuber. Der 83-Jährige aus Leonding (OÖ) wurde von der Pflegerin seiner Frau mit dem Messer attackiert. Die Rumänin (22) ist wegen Mordversuch in Linz angeklagt, gibt nur absichtlich schwere Körperverletzung „in Notwehr“ zu. Denn am Morgen des Zwischenfalls in der Küche sei er ganz unvermittelt auf sie losgegangen und habe sie an den Haaren gezogen. Er sei „sehr, sehr zornig und aufgebracht“ gewesen. Dann habe sie auf „einem Möbel ein Messer gesehen“ und es genommen.