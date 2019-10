Brieftasche aus Einkaufswagen gestohlen

Die 61-Jährige war gerade in Klagenfurt in einem Supermarkt einkaufen. Ihre Handtasche hatte die Dame in den Einkaufwagen abgestellt. Dass sie während dem Einkauf bestohlen wird, damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Den Diebstahl ihrer Brieftasche bemerkte die Klagenfurterin erst, als sie ihre Lebensmittel an der Kasse bezahlen wollte. Sofort erstattete die Dame Anzeige bei der Polizei.