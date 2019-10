Kollabierender Fahrgast stößt Frau vor U-Bahn

Nur noch wenige Sekunden waren es, bis die U-Bahn am Donnerstag in die Station einfahren sollte. Da passierte es: Ein Mann, der am Bahnsteig an eine Mauer angelehnt gewartet hatte, kollabierte offenbar. Im nach vorne Fallen stieß er gegen eine Frau, die durch die unerwartete Wucht auf die Gleise geschleudert wurde. Dort blieb sie regungslos liegen.