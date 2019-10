Heurigenort auf der Suche nach neuen Wasserquellen

Ein kleiner „Bohrturm“ steht jetzt im Begrischpark in Perchtoldsdorf. Gesucht wird dort aber nicht nach Erdöl, sondern nach einem angesichts des Klimawandels immer wertvoller werdenden Bodenschatz: Trinkwasser. „Zwar steht unsere Versorgung auf soliden Beinen, aber wenn die Entwicklung mit den heißen Sommern so weitergeht, könnte auch diese bald an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen“, erklärt Bürgermeister Martin Schuster. Daher wolle man rechtzeitig vorsorgen. Bis in 100 Meter soll die Bohrung vordringen. Wenn man auf Wasservorkommen stößt, wird ein unterirdischer Brunnenschacht angelegt.