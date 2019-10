Polizei schäumt wegen rechtsextremer Bürgerwehr

Zuletzt wurden am Dienstagabend in Döbeln im Landkreis Mittelsachsen drei Männer angehalten, die durch die Straßen patrouillierten. Wie die „Bild“ berichtet, hatte das Trio zuvor eigenen Angaben zufolge „nach Cannabis riechende Ausländer verjagt“. Und das war nicht die einzige Anhaltung - auch in den Nächten davor wurden Männer erwischt, die in Warnwesten auf Streife gingen. Gegen sie wird nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt, wie der MDR berichtete.