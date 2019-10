Dieb hatte Brennschneider für den Tresor dabei

Gut vorbereitet war ein Dieb in der Nacht auf Mittwoch in Kufstein. Der Unbekannte trat die Scheibe eines Garagentors ein und verschaffte sich so Zugang zu einem Firmengebäude. „Daraufhin brach er die Verbindungstüre zu den Büros auf und durchsuchte diese“, schildert die Polizei. Im Lager fand er wohl, wonach er suchte: Einen Standtresor, in dem sich mehrere Tausend Euro Bargeld befanden. Mit einem selbst mitgebrachten Schneidbrenner bearbeitete er den Safe, um an das Geld zu gelangen und machte sich daraufhin wieder aus dem Staub. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.