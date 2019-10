Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite

Man ist nie zu alt, um im Herbst durch Laubhaufen zu springen, in Wolken Schäfchen zu erkennen - oder wie in diesem Fall - in einem Blatt ein Herz. Häufig sind es eben die kleinen Dinge, an denen man sich erfreuen kann - wenn man nur kurz inne hält, um sie auch entdecken zu können.

(Bild: Ferdinand Mader)