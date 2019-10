Edtstadler soll Gruppe gegen Antisemitismus leiten

Die ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Karoline Edtstadler, soll Leiterin der parteiübergreifenden Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus im EU-Parlament werden. Die konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe ist im Herbst vorgesehen. Edtstadler nahm am Freitagabend an der Trauerzeremonie für den Anschlag in Halle im Stadttempel der Israelitischen Kultusgemeinde Wien teil. „Null Toleranz für Antisemitismus und effektiver Schutz jüdischer Gemeinden in ganz Europa“, so die ÖVP-Politikerin.