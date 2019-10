Eine Haubitze zieht am Wurzenpass ein

Der Transport wurde zur Zerreißprobe, denn 24 Tonnen quer durch Kärnten karren, kann nicht jeder. Ein Experte musste her und Panzer-Fahrlehrer Wolfgang Musitisch freute sich über die Aufgabe: „Seit fünf Jahren stand die Haubitze in der Laudon-Kaserne still. Kaum gestartet, geht’s dahin!“ Echte Qualität eben, die übrigens in den Siebzigerjahren gebaut wurde und in den Neunzigern von den Briten abgekauft wurde.