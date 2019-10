„Alterslimit für Mobilität kommt nicht in Frage“

Vortrag und Fahrstunden

Mit den oö. Fahrschulen wurde ein attraktives Paket für Senioren geschnürt – und im Bezirk Steyr-Land bereits getestet. Neben kostenlosen zwei- bis dreistündigen Vorträgen über Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung, können auch zwei individuelle Fahrstunden gebucht werden. Joachim Steininger, Fachvertreter der Fahrschulen in der WKOÖ: „Dabei geht es aber rein um eine Selbstüberprüfung. Das Ergebnis wird nicht an die Behörden gemeldet.“