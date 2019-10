10. Oktober ist der „Tag der gemeinsamen Heimat“!

10. Oktober: Denkmal in Völkermarkt geplant

Auch in der einstigen Abstimmungsstadt werden Akzente gesetzt. In Völkermarkt ist die Errichtung eines Denkmals für den Abwehrkämpfer und Geschäftsführer des historischen Heimatdienstes, Hans Steinacher, geplant. Das freilich könnte ob der späteren, dem Abwehrkampf folgenden biografischen Entwicklung Steinachers noch für Diskussionen sorgen. Alles in allem setzt Feldner seinen Versöhnungskurs fort - etwa, wenn er den 10. Oktober als „Tag der gemeinsamen Heimat Kärnten“ ehrt und alle Kärntner meint, egal welcher Volksgruppe angehörig.