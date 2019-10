10. Oktober-Feier ist heuer nicht im Landhaushof

Die große 10. Oktober-Feier des Landes und des Militärkommandos Kärnten findet heuer aufgrund der Umbauarbeiten erstmals nicht im Klagenfurter Landhaushof, sondern am Neuen Platz statt. Los geht es am Donnerstag um 9.30 Uhr am Zentralfriedhof Annabichl, wo auch Kameraden der Traditionsverbände sowie den im Dienst verstorbenen Kärntner Soldaten gedacht wird. Der Festakt des Landes beginnt um 11 Uhr auf dem Neuen Platz.