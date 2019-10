Jubiläum: Neuer Kärntner Anzug nach altem Vorbild

Kärntner Anzug für 100 Jahre Volksabsstimung

Diese Männertracht wurde in den 1950ern erneuert, richtete sich immer ein bisschen nach der Mode, doch zum Jubiläum „100 Jahre Volksabstimmung“ im Jahr 2020 schneidert das Heimatwerk den „Original Jubiläums-Kärntner“, der sich an Reschs Zeichnungen und den Vorgaben der Kärntner Landsmannschaft aus 2010 orientiert. Die Samt-Weste - in Schwarz oder Braun erhältlich - ist mit 80 Jahre alten, seit Jahrzehnten nicht mehr gestickten, leicht modifizierten Blümchen übersäht. Produziert wird vom Stoff bis zu den Hirschhornknöpfen alles in Kärnten - wie es sich für den „Kärntner“ gehört.