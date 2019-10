Kärntner Volksabstimmung: Grüne Zettel in Überzahl

Kärntner Volksabstimmung: Verbleib bei Österreich

Am 11. Oktober begann die Auszählung, am späten Abend des 13. Oktobers stand das Ergebnis fest: 59 Prozent für den Verbleib bei Österreich! Da also 22.025 grüne Zettel abgegeben wurden, müssen, so Historiker Wilhelm Wadl im Buch „Der 10. Oktober 1920 - Kärntens Tag der Selbstbestimmung“, mindestens 10.500 Kärntner mit slowenischer Umgangssprache für Österreich votiert haben.