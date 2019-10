Mattighofnerin bei 100 km/h von Straße gedrängt

„Krone“: Was ist genau passiert?

Kohls: Ich war von Mattighofen Richtung Braunau unterwegs. Am Ende einer 80er-Begrenzung bemerkte ich im Rückspiegel, dass ein brauner BMW immer näher kam. Er überholte mich, wir waren circa auf einer Höhe, als Gegenverkehr kam und der Überholende ruckartig nach rechts lenkte. Daraufhin verlor ich die Kontrolle über mein Fahrzeug, dann fehlen mir zwei bis drei Sekunden. In einem Feld kam ich dann zum Stehen.