Im Mirabellgarten erblüht der Herbst

Die barocke Gartenanlage steht unter Denkmalschutz und wurde der Stadt 1868 vom Kaiser geschenkt. Seit Mai ist Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) als Ressortchefin für das Gartenamt zuständig. „Das ist das Schönste in dem Ressort! Wir bringen damit die Natur in die Stadt. Garteln ist eine Leidenschaft von mir“, schwärmt Unterkofler angesichts hunderter Stiefmütterchen. Ob ihr Garten auch so gut in Schuss ist wie der Mirabellgarten? Unterkofler lacht: „Das trau’ ich mich nicht behaupten, aber ich hole mir immer wieder Tipps von unseren Gärntnern. Sie leisten hervorragende Arbeit.“