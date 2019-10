„Der Weg zum Bus ist uns einfach zu gefährlich!“

Fehlende Zebrastreifen, dazu Autofahrer, die haarscharf an den Kleinen vorbeirasen: 62 Kinder wurden 2018 in Tirol am Schulweg verletzt. Kein Wunder also, dass sich viele besorgte Eltern auf die „Krone“-Initiative „Sicherer Schulweg“ gemeldet haben - auch eine Mutter aus St. Ulrich am Pillersee ...