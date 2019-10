Stillstand herrscht in den Tiroler Skigebieten nie

Kombination aus Gondeln und Sesseln

Die SkiWelt rüstet gleich mehrfach auf. In Brixen glänzt ab diesem Winter die Kombibahn Zinsberg, am Seil hängen erstmals in den Kitzbüheler Alpen 10er-Gondeln und 8er-Sessel. In Westendorf entsteht die 8er-Gondel Fleidingbahn mit neuer Trasse und längerer Piste.