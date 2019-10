„Krone“-Überblick: So sieht das neue Parlament aus

Dafür, dass erst vor zwei Jahren das letzte Mal gewählt wurde, ist der Nationalrat durch den Urnengang am Sonntag ordentlich durchgemischt worden. In Amt und Würden ist dieser freilich erst am 23. Oktober - jenem Tag, an dem die Abgeordneten angelobt werden. Mit Ausnahme der FPÖ (Stichwort Philippa Strache) steht nun auch bei allen Parteien fest, wer für sie in den Nationalrat einziehen wird. Der eine oder andere von ihnen wird zwar später seinen Nationalratssitz mit der Regierungsbank tauschen, im Großen und Ganzen ist aber klar, wie unser Parlament aussehen wird (siehe Grafiken je nach Partei):