Vorzugsstimmen: Kurz weit vorne, Kickl vor Hofer

Bei den Freiheitlichen hat Kickl von den bisher ausgewerteten Ländern bisher den meisten Zuspruch in Niederösterreich (17.838) und Oberösterreich (11.535) erhalten. Er liegt dort weit vor FPÖ-Chef Hofer, der in Niederösterreich 7901 Vorzugsstimmen bekam und in Oberösterreich rund ein Viertel des Zuspruches von Kickl (3074).