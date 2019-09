Wirbel um ÖVP-Klubchef wegen Interview und Sager

„Patriarchales Weltbild der 1950er-Jahre“

In den sozialen Medien, aber auch beim politischen Gegner sorgten die in Ried getätigten Aussagen für scharfe Kritik, aber auch Spott. „Was hätte August Wöginger denn gerne? Dass der Papa die Wahlzettel für die ganze Familie ausfüllt?“, kritisierte SPÖ-Jugendsprecherin Eva Maria Holzleitner. Die Aussage des ÖVP-Klubchefs offenbare „ein patriarchales Weltbild der 1950er-Jahre, wo der Familienvater gesagt hat, wen Frau und Jugendliche zu wählen haben“. Jugendliche würden sich heute glücklicherweise ihre eigene politische Meinung bilden, „auch wenn man in der ÖVP damit schlecht zurechtkommt“, so Holzleitner.