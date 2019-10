„Museum der Zukunft“ in Deutschlands Hauptstadt

Nördlich des Schaalsees findet sich mit dem „Grenzhus Schlagsdorf“ ein kleines Museum über das Leben in der DDR und über den Mauerfall. „Folgen Sie mir in die Geschichte!“, fordert uns der Leiter Dr. Andreas Wagner auf. Ein wenig außerhalb des Dorfes wurde aus Originalbauteilen die Mauer samt Sperrzäunen und Todesstreifen aufgebaut: Erinnerung und Mahnmal an die oft tödliche innerdeutsche Grenze. Selbst dieses kleine Stück der Grenzbefestigung hinterlässt ein bedrückendes Gefühl. „Wir hätten nicht in der Nähe der Grenze leben wollen“, meint das Künstlerpaar Anke Meixner und Ulrich Rudolph. Heute betreiben sie in Zarrentin den „Kunstraum Testorf“ – in einem alten Bauernhaus, bei dem einst der Weg in den Westen endete.