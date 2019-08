Berlin: Langer Schatten der geteilten Stadt

Es gibt Daten, bei denen man sich einfach daran erinnert, was man an diesem Tag gemacht hat. Der 9. November 1989 ist so ein Datum. An diesem Tag fiel die Berliner Mauer. Und die Bilder der Menschen, die plötzlich nach Westberlin strömten und erstmals den „Wind of Change“ – bis heute ist dieses Lied von den Scorpions untrennbar mit dem Mauerfall verbunden – genossen, haben sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben.



Ein Mauerstück als Souvenir

Die heute noch vorhandenen Reste der Berliner Mauer haben sich zu einem Touristen-Magnet entwickelt, und an jeder Ecke kann man ein Mauerstück als Souvenir kaufen. Zusammengefügt ergeben diese wohl eine mittlere Kleinstadt. Doch es ist der Gedanke, der zählt.