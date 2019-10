Holzkopf aus der Liebburg in Lienz gestohlen

Der ungewöhnliche Diebstahl im Schloss Liebburg in Lienz wurde erst am 26. September bemerkt. Der oder die unbekannten Täter dürften den Holzkopf im Zeitraum zwischen Anfang September und 26. September 2019 gestohlen haben. Die Holzskulptur gehört zur dort ausgestellten Plastik „Männerchor“. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133/7230) wird ersucht.