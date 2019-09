Erster Rettungseinsatz bei Nacht für den „ITH“

Bereits seit 20 Jahren gibt es den Intensivtransporthubschrauber des ÖAMTC, kurz ITH, in Wiener Neustadt. Bisher wurden mit dem Helikopter ausschließlich Überstellungsflüge von bereits versorgten Patienten zwischen Spitälern durchgeführt. Die Crews waren in Bereitschaft, was bedeutet, dass sie bei einer Alarmierung 30 Minuten Vorlaufzeit benötigten. Seit 1. Juli dieses Jahres ist der Stützpunkt nun aber täglich zwischen 8 und 21 Uhr mit einem Piloten, einem Intensivpfleger und einem Notarzt besetzt.