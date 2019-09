Die größten Stars springen auf kleinster Schanze

„Hoffen auf viele Fans“

„Danke an das Land OÖ und an den ÖSV, dass wir das Springen zum bereits neunten Mal erhalten haben“, sagt Zauner. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher, dessen Adler 2018 vier Mann in die Top-10 gebracht hatten: „Wir freuen uns auf das Heimspringen, hoffen auf viele Fans!“