Landeshauptmann Doskozil wieder im Krankenhaus

Kein Zusammenhang mit Kehlkopferkrankung

Es handle sich um eine Routinebehandlung, die in keinem Zusammenhang mit der Kehlkopferkrankung des Landeshauptmannes stehen würde, heißt es aus dem Landeshauptmann-Büro. Doskozil gehe es abgesehen davon gut, er habe am Samstag mit seiner Frau Julia, seinen Kindern und Mitarbeitern seinen 55. Geburtstag in seinem Stammlokal in Neustift/Lafnitz gefeiert und arbeite derzeit am Laptop, hieß es.