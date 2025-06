Mexiko: Über hunderttausend Menschen ohne Strom

„Erick“ schwächte sich zum Tropensturm ab

Der Hurrikan war zuvor vom NHC in Miami (Florida) als „extrem gefährlich“ eingestuft worden. Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) gab es bekannt, dass der Hurrikan zu einem Tropensturm abgeflacht sei. Es wurde erwartet, dass sich der Hurrikan in der Nacht zum Freitag auflöst. Die mexikanischen Behörden warnen aber weiterhin vor möglichen Erdrutschen und Überschwemmungen.