Wacker-Innsbruck-Legende Günther Rinker ist tot!

Gewinne im inzwischen untergegangenen Mitropa-Cup

In der ersten Saison noch an den Wiener Sport-Club verliehen, war er in den anschließenden Jahren stets ein Teil der Meistermannschaften der SSW Innsbruck – sowohl 1973, 1975 als auch 1977. 1973 und 1975 kamen auch noch ÖFB-Cup-Siege sowie 1975 (ein Treffer im Final-Hinspiel gegen Honved Budapest) und 1976 Gewinne im inzwischen untergegangenen Mitropa-Cup dazu.