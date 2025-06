Drama am Glockner: Diese Rätsel weiter ungelöst

Während der Salzburger Bergsteiger (36) die Alpinpolizei angreift, dass sie die Rettungskette zu spät in Gang gesetzt habe, sieht er sich freilich selbst mit einigen heiklen Fragen von Beobachtern konfrontiert. So stellt sich etwa die Grundfrage, wieso der Extremalpinist an dem Tag trotz orkanartiger Winde mit seiner Partnerin den fordernden Aufstieg über den Stüdlgrat wagte. Andere Alpinisten haben wegen der widrigen Verhältnisse rechtzeitig umgedreht.