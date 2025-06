Putin bietet iranischem Volk russische Hilfe an

Vergangene Woche hatte die russische Führung vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt und Putin als Vermittler angeboten. Am Wochenende griffen die USA iranische Atomanlagen an. Der Iran feuerte daraufhin Raketen auf Israel ab, wobei in Tel Aviv zahlreiche Menschen verletzt und Gebäude zerstört wurden. Zudem drohte die Führung in Teheran den USA mit Vergeltung.