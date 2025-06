Empörung über Vorstoß der FPÖ zu Verbot der Pride

In einem Rechtsaußen-Lokalmedium sinnierte FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber über ein gesetzliches Verbot für die Regenbogenparade in Österreich – an der zuletzt in Wien und in Linz Zigtausende für Toleranz demonstrierten. Abseits der FPÖ trifft der Vorstoß durchwegs auf Ablehnung und Empörung.