52 Bürgermeister gegen zweites Kindergartenjahr

Bund und Länder betreiben „Zechprellerei“

Die Hälfte der Gemeinden seien mittlerweile Abgangsgemeinden und es würden immer mehr. Man fühlt sich von Bund und Ländern überfahren. Es gebe immer mehr Vereinbarungen im Bereich Kindergärten, Mindestsicherung, Gesundheit, Pflege und dergleichen. „Da sitzen aber immer nur die Länder und der Bund an einem Tisch. Die Gemeinden sind außen vor, obwohl sie die Kosten wesentlich mittragen. Dieses ganze System der Bund-Länder-Vereinbarungen gehört überdacht. Wir brauchen mehr Mitspracherecht, mehr Mitwirkungsmöglichkeit der Gemeinden an derartigen Vereinbarungen, weil es nur so zu einer gerechten Verteilung Einnahmen kommt“, so Rabl.