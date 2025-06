„War schwer, Tätern zu erklären, wo Sachen sind!“

Der Schock bei Marko Arnautovic sitzt noch immer tief, nachdem der ÖFB-Star beinahe Opfer von Einbrechern geworden war. Am späten Samstagabend versuchten maskierte Diebe, in seine Villa in der Provinz Como einzudringen. Die Einbrecher griffen Sicherheitsleute an, verletzten einen schwer an der Schulter. In der Villa soll sich ein philippinisches Ehepaar befunden haben, um auf das Haus aufzupassen – als es den Einbruch bemerkte, verschanzte es sich und rief die Polizei. Die Eindringlinge wurden danach von Sicherheitsmännern überrascht, ohne Beute in die Flucht geschlagen. Arnautovic und seine Familie waren nicht vor Ort – was bei Einbrüchen und Überfällen nicht allen Sportstars vergönnt ist: