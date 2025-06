Zwei Mann an der Angel – und ein Protest

Der Streit geht indes aber munter weiter. Die TSV-Funktionäre beharren weiter darauf, im Recht zu sein. Auch das Risiko, mit einem wechselwilligen Spieler in die Saison zu starten, nahm und nimmt man Stand jetzt in Kauf. Am Montag trainierte Komposch aber – wie aus einer Aussendung der Kicker-Gewerkschaft VDF (Vereinigung der Fußballer) zu entnehmen ist – nur unter Protest beim Trainingsstart mit. „Damit wird die hinterfragenswürdige Entscheidung des Senat 2 vollinhaltlich angefochten. Der vor rund vier Wochen gefasste Beschluss ist sowohl juristisch als auch in seiner Signalwirkung kritisch zu hinterfragen“, so der Wortlaut der Aussendung.