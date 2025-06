Iran „zündelt“ und könnte Inflation verdoppeln

Versicherungsprämien für Tanker verdoppelt

Die große Frage bleibt, ob der Iran tatsächlich so weit geht, würde er doch die ganze Welt und vor allem China gegen sich aufbringen, auch Verbündete im Mittleren Osten wären empfindlich betroffen. Der Experte rechnet im Eskalationsfall mit einem Anstieg auf bis zu 150 Dollar, das wäre am Niveau des kompletten Allzeithochs. Ein weiterer Kostenfaktor sind teurere Versicherungen der Tanker aufgrund der hohen Unsicherheit. „Die Prämien in der Region haben sich in den vergangenen Wochen verdoppelt“, weiß Benigni.