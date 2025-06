Ralf Rangnick kritisiert Bayerns Kane-Transfer

Der Engländer wechselte vor zwei Jahren für rund 100 Millionen Ablöse von Tottenham zum deutschen Rekordmeister und war damit der Rekordtransfer der Bayern. „Sie werden das Geld nie zurückbekommen. Und wenn man Pech hat, ist der Spieler nach ein oder zwei Jahren nicht einmal mehr zu gebrauchen. Bei einer solchen Investition kann man höchstens in den ersten drei Jahren einen Teil des Geldes nutzen“, so Rangnick in einem Interview mit der spanischen Zeitung „Sport“.