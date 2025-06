Slowaken wollen Auftritt von Kanye West verhindern

„Kanye Wests Konzert in unserer Stadt und unserem Land ist eine Beleidigung des historischen Gedenkens, eine Glorifizierung der Kriegsgewalt und eine Entwürdigung aller Opfer der Nazi-Herrschaft“, schrieben die Organisatoren der Petition. Am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai hatte West seinen Song „Heil Hitler“ veröffentlicht.