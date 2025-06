Mallorca: Badeverbot an Stränden wegen Fäkalien

Der Strand Can Pere Antoni ist nur zwei Kilometer vom Stadtzentrum Palmas entfernt und bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebt. Doch am Wochenende wurde der Badespaß am 750 Meter langen und 15 Meter breiten Strand im wahrsten Sinne des Wortes getrübt: Im Wasser schwammen so viele Fäkalien, dass die Rettungsschwimmer wegen der Gefahr für die öffentliche Gesundheit am Samstag die roten Flaggen hissen mussten. Absolutes Badeverbot!