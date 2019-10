Dermot Kennedy: Der Roy Keane der irischen Musik

Immens authentisch

Mit seinem dieser Tage erscheinenden Debütalbum „Without Fear“ kann Kennedy erstmals auf Langstrecke zeigen, was alles in ihm steckt. Sanfte Singer/Songwriter-Momente, fordernde Rap-Referenzen, funkiger R&B, viel Seele und ein untrügliches Gespür für poppige Hits durchziehen das 13 Songs starke Werk, auf dem er bewusst breitflächig zeigen möchte, was alles in ihm steckt. „Man muss einfach darauf achten, keine programmierte Musik zu erschaffen. Wenn du dir bewusst ein bestimmtes Thema zurechtlegst, fehlt dir die Authentizität. Es kann zwar sehr ermüdend sein, aber um wirklich ehrlich rüberzukommen, musst du an jedem Tag in deine tiefsten Erinnerungen und Emotionen eintauchen.“ „Without Fear“ ist für Kennedy eine Art Memo an sich selbst. Wie man sich zwischenmenschlich verhält, sein Leben lebt und die Menschen, die man um sich herum liebt, behandeln sollte. „Es mag abgedroschen klingen, aber die Grundidee ist, ein gutes Leben zu führen und das Beste aus diesem Leben zu machen.“