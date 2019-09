ÖVP will Steuern für Eigenheim-Kauf reduzieren

„Gibt es eine Mehrheit gegen uns, wird die genutzt werden“

„Es reicht bei dieser Wahl nicht, Erster zu werden. Als Volkspartei müssen wir so stark werden, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt, auch nicht links der Mitte“, betonte der ÖVP-Chef. Einen kleinen Seitenhieb auf die Konkurrenz gab es auch: „Von manchen wird versucht, den Eindruck zu erwecken, als wäre eh schon alles gelaufen. Aber wenn es eine Mehrheit gegen uns gibt, dann wird die genutzt werden. Und unser Ziel ist es, diese Wahl in einem Ausmaß zu gewinnen, dass es keine Koalition an uns vorbei gibt.“ FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte nämlich am Wochenende erklärt: „Es wird bei dieser Wahl nicht so sein, dass wir als Erste durchs Ziel gehen.“ Die ÖVP liegt in den aktuellen Umfragen klar auf Platz eins.