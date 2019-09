Pkw schlitterte einseitig auf Leitschiene entlang

Rutschte Leitschiene entlang

„Nach der Kollision stieß der Pkw gegen die in diesem Bereich beginnende und ansteigende Leitschiene“, schildert die Polizei den weiteren Unfallverlauf. Das Auto schlitterte mit der Bodenplatte auf der Leitschiene und den rechten Rädern am Grünstreifen dahin, bis es von der Leitschiene rutschte und am Böschungsgrund schließlich zum Stillstand kam.